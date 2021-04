Dakar, 7 avr (APS) – Des associations chrétiennes ont décidé d’organiser, à partir de vendredi, ‘’trois jours de prière de purification, de demande de pardon à Dieu et de réconciliation en faveur de la nation sénégalaise’’.



Ces journées de prières sont organisées par le Renouveau Charismatique du Doyenné de Grand-Dakar Yoff, la Communauté Catholique Mère du Divin Amour, la Légion de Marie du Sénégal, la Communauté Catholique d’Evangélisation JeunESpérance et la Chapelle Numérique Saint-Michel Archange, indique le communiqué dont l’APS a eu connaissance.



Elles sont placées sous le thème général, ‘’Si mon peuple s’humilie […] je restaurerai son pays’.



La même source précise que ‘’ce triduum de prière, qui aboutit au dimanche de la Divine Miséricorde, se déroulera (…)’’ dans les paroisses Saint Paul de Grand Yoff, L’Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh et la Cathédrale Notre Dame des Victoires de Dakar.



Elle souligne que ‘’cette initiative est une invitation à une grande communion de prière pour la repentance et le pardon mutuel’’.



‘’Par ailleurs, ajoute t-elle, ce temps permettra de s’arrêter sur tout ce qui fait que le quotidien du sénégalais est difficile pour y invoquer le Nom de Jésus Sauveur et appeler la nation sénégalaise à l’espérance en la Miséricorde Divine, et en ses propres valeurs et ressources pour bâtir un avenir meilleur’’.



Ces journées de prière ‘’seront caractérisées par plusieurs temps forts : la louange, la récitation du chapelet, l’adoration du Saint Sacrement, des enseignements, des prières d’intercession et à l’Esprit Saint et la Messe’’.



La Prière de Saint Francois d’Assise ‘’accompagnera ce temps d’intercession pour la nation’’, selon les organisateurs, assurant qu’en raison de la situation sanitaire et du respect des mesures barrières, des dispositions seront prises pour permettre au grand nombre de fidèles de suivre toutes les activités du triduum en direct sur les réseaux sociaux.



OID/AKS