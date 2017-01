Dakar, 23 jan (APS) - Le professeur Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de la Commission de l’Union africaine (UA), a réaffirmé, lundi à Dakar, sa volonté d’apporter sa contribution au règlement des différents problèmes que connaît le continent.



’’Ma vie personnelle comme professionnelle a été entièrement dédiée au continent et cette dernière me permettra d’apporter ma contribution pour régler les différents problèmes auxquels l’Afrique fait face’’, a-t-il dit à des journalistes lors d’une rencontre autour de sa candidature.

Le professeur Bathily est candidat à la présidence de la Commission de l’Union africaine, dont l’élection est prévue lors du sommet de l’UA qui se tiendra à la fin du mois de janvier en Ethiopie.

‘’Ma candidature n’est pas une candidature de circonstance, ni pour arriver à des fins personnelles mais plutôt pour réaliser la vision que j’ai toujours eue pour l’Afrique’’, a-t-il avancé.

Au cours de sa rencontre avec la presse, le candidat a cité plusieurs défis auxquels l’Afrique est confrontée, notamment la situation sécuritaire.

Pour lui, l’Afrique fait face à d’énormes défis dans les domaines de la paix et de la sécurité qui restent ’’des questions très complexes’’.

‘’Tous les pays africains traversent une période de transition démocratique qu’il faut négocier avec sagesse pour l’intérêt des populations’’, a-t-il expliqué.

A cause de la mauvaise gestion des transitions démocratiques en Afrique, les populations sont souvent confrontées à des guerres civiles, a relevé Abdoulaye Bathily.

Plus de 10 pays africains traversent présentement une période très fragile, d’où l’importance d’une bonne réforme au niveau de la Commission de l’UA, pour ’’pouvoir gérer cette situation et éviter des carnages’’, a t-il dit. Ces crises ont fait, selon lui, plus de 15 millions de réfugiés dans tout le continent.

‘’La question des réfugiés doit interpeller notre conscience. Nous devons nous accepter les uns les autres, car nous avons une identité unique (...)’’‘’, a-t-il fait valoir.

Pour trouver des solutions adéquates face à la situation sécuritaire en Afrique, la sagesse doit ’’être de mise’’ dans la gestion des Etats, car elle reste ’’une condition sine qua non’’ pour stabiliser la paix dans le continent, a dit le candidat.

Le professeur Bathily compte mettre l’accent sur la promesse de la vision de l’Agenda 2063 avec six principaux objectifs, en faisant de l’UA un instrument capable de promouvoir la démocratie, la paix la prospérité et la liberté pour tous les peuples et en défendant le continent sur la scène internationale.