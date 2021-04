Dakar, 12 avr (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un ciel dégagé sur toute l’étendue du pays au cours des prochaines 72 heures.

La chaleur sera beaucoup plus sensible sur les zones centre, est et sud du territoire, fait-elle savoir, ajoutant toutefois qu’un temps relativement clément sera noté sur le littoral.

L’Agence signale que la fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra dans les régions côtières.

"Les visibilités seront généralement bonnes. Cependant, à partir des 48h jusqu’en fin d’échéance, elles seront légèrement réduites par des particules de poussière en suspension sur le Nord et le Nord-est du pays", relève-t-elle.

Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de nord-est sur les régions nord du territoire devenant sud-ouest ailleurs, informe l’ANACIM.

ASB/OID