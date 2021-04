Dakar, 6 mars (APS) – Un Comité provisoire sera chargé de scruter le croissant lunaire dans les trois prochains mois, en attendant la mise en place définitive d’une nouvelle équipe, a annoncé mardi le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Antoine Félix-Diom, également responsable des Cultes, en a fait l’annonce après une rencontre, au siège de son ministère, avec les membres de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOL).



Le Comité co-dirigé par Ahmadou Cissé Ndiéguéne, Dr Mohamed Bouchra Dieye et Oumar Diéne ‘’aura en charge de scruter le croissant lunaire dans les trois prochains mois, en attendant la mise en place définitive d’une structure (…)’’, a dit M. Diom.



Le ministre de l’Intérieur, qui s’est réjoui de la mise en place de ce Comité, avait réuni les responsables de la CONACOL et du Cadre unitaire de l’islam au Sénégal suite aux divergences notées dans la mise en place d’une commission d’observation du croissant lunaire.



Trois camps se disputent la succession de Mourchid Iyane Thiam, décédé au mois de janvier, après avoir dirigé cette commission pendant une vingtaine d’années.



L’instance dont il était le président a notamment en charge la détermination des dates des fêtes musulmanes, dans un pays où l’islam vit essentiellement de ses nombreuses confréries.

Aussi Mourchid Ahmed Iyane Thiam avait-il la lourde tâche de promouvoir la concertation et de maintenir le dialogue entre des confréries souvent incarnées par des familles maraboutiques dont l’influence impacte fortement la vie des fidèles et l’orientation du culte.

Doté d’une formation islamique solide au Sénégal et dans les pays arabes, il est resté toute sa vie durant au service d’un islam ouvert et pluriel. Il est l’auteur d’un livre intitulé "Islam : justice et humanisme", un ouvrage de 350 pages édité en français et en arabe.



