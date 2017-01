Dakar, 9 jan (APS) – Le spécialiste de gestion publique, Alpha Youm a souligné la nécessité de la mise en œuvre d’une politique de "haute performance" de l’administration publique sénégalaise destinée à l’"atteinte des résultats et à la satisfaction des usagers".



"Il est temps de mener une réflexion profonde pour concrétiser la volonté du chef de l’Etat Macky Sall d’améliorer la gouvernance publique et de finaliser toutes les réformes envisagées", plaide-t-il.

Le spécialiste de gestion publique estime que "l’Administration publique à haute performance (APHP) est une administration nouvelle destinée uniquement à l’atteinte des résultats et la satisfaction des besoins des usagers".

Il faut "un véritable changement de paradigme, car l’administration va devenir un grand centre de création de valeurs, elle sera dans un cercle vertueux de la satisfaction totale", ajoute-t-il

Dans cette perspective, Alpha Youm aborde, dans une contribution parue dans l’édition du lundi du journal Le Quotidien, les conditions de mise en œuvre d’une politique de haute performance de l’administration sénégalaise.

D’après M. Youm, cette politique permettrait d’"acquérir des ressources humaines de qualité" qui vont permettre aux Sénégalais de "se hisser au plan mondial".

"Elles doivent être capables de comprendre les évolutions de l’environnement économique et social du pays et avoir la capacité d’application pratique des connaissances. Des hommes et des femmes de grande expérience dans des domaines précis et une connaissance de base dans des disciplines connexes", explique-t-il.

Le spécialiste soutient que "le nouveau fonctionnaire doit être obligatoirement un techno-généraliste", ajoutant que "le recrutement de ce type de fonctionnaire se fera sur contrat, en fonction des besoins en compétence et qualifications".