Fatick, 27 sept (APS) - Le directeur de la Réglementation touristique, Ismaïla Dione, a décliné, dimanche, à Fatick, ’’sept actions phares’’ qui peuvent favoriser le développement du tourisme en milieu rural.



’’La mise en œuvre de ces actions retenues dans le cadre de la relance du secteur touristique milite en faveur du développement du tourisme en milieu rural’’, a-t-il déclaré lors de la cérémonie nationale de célébration de la journée mondiale du Tourisme.



Parmi ces sept mesures phares, il a cité ’’le renforcement du crédit hôtelier et touristique pour accompagner les projets de rénovation, la réhabilitation des sites culturels et naturels inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO’’.



Il y a aussi l’aménagement des sites touristiques, des projets des pôles touristiques, la promotion de projets d’incubation des micro-entreprises sur la chaine de valeur touristique, et la réhabilitation des réceptifs hôteliers, a-t-il poursuivi, entouré des élus locaux de Fatick.



Les autres mesures portent sur l’aménagement de nouvelles zones touristiques avec la SAPCO, mais aussi le déroulement d’une campagne marketing destination Sénégal, a-t-il encore listé en présence de plusieurs membres de la Fédération des offices et syndicats d’initiative et de tourisme du Sénégal.



L’objectif de ce plan de relance ’’est de reprendre une activité économique normale et combler en même temps le gap créé par l’apparition de la covid-19’’, a dit Ismaïla Dione, venu représenter le ministre du Tourisme.



L’un des piliers essentiels de ce plan de relance élaboré par le gouvernement, a-t-il encore précisé, est ’’l’investissement avec la réalisation du Plan d’actions prioritaires (PAP) ajusté et accéléré’’.



Selon lui, le thème de cette édition ’’Tourisme et développement rural’’, cadre avec la stratégie de la tutelle qui vise à ’’booster les destinations intérieures touristiques afin de capter mais aussi fidéliser la clientèle locale qui commence à prendre des parts de marchés très importants’’.



Cette journée a été précédée, samedi, d’une ballade sur certains sites touristiques du département de Foundiougne. Des spécialistes ont animé un panel sur le thème de l’édition.