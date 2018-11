Dakar, 30 oct (APS) - Le Sénégal et l’Allemagne ont signé à Berlin un protocole d’accord de réforme favorisant l’installation d’entreprises allemandes au Sénégal, en vue d’accroître le volume d’investissement de la partie allemande, a appris l’APS, mardi.



’’Le Sénégal et l’Allemagne ont signé à Berlin un protocole d’accord de réforme pour mettre en place un cadre de coopération économique efficace, qui permettra au gouvernement allemand de favoriser l’installation d’entreprises au Sénégal et accroître le volume d’investissement", annonce la présidence sénégalaise sur son compte tweeter.



La même source ajoute que le président Macky_Sall "s’est entretenu avec des membres du gouvernement allemand, des parlementaires et des chefs d’entreprises, qui s’engagent à soutenir la politique économique du président, par un important portefeuille d’investissements dans des secteurs-clés".



Le chef de l’Etat Macky Sall sénégalais était arrivé lundi soir à Berlin, où il prend part à la rencontre "Compact for Africa", qui vise à encourager les entreprises allemandes et internationales à investir et à créer des emplois en Afrique.

Macky Sall a rallié Berlin en provenance de Toulouse (France), où il s’est rendu à l’usine d’assemblage d’Airbus pour s’enquérir de l’état d’avancement de fabrication de l’avion A330 Néo.



Il a ensuite participé à un banquet officiel offert par son homologue allemand au palais de la République fédérale d’Allemagne où il était invité, avant de signer le livre d’or de l’institution, selon un communiqué reçu à l’APS.

La conférence"G20- Compact with Africa” (CwA) vise essentiellement le suivi des engagements proclamés, lors de la conférence de 2017.

Ce programme a également pour ambition d’encourager les entreprises allemandes et internationales à investir et à créer des emplois en Afrique.



Au total, 11 pays africains ont adhéré à l’initiative allemande Compact With Africa, à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.



