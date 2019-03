Bissau, 10 mars (APS) – La police judiciaire bissau-guinéenne a saisi dimanche 789 kilos de cocaïne cachés dans des caisses de poissons frais stockées dans un camion frigorifique immatriculé au Sénégal, a appris l’APS de source sécuritaire.



Quatre personnes, un Sénégalais, deux Nigerians et un Bissau-guinéen, ont été arrêtées dans cette opération facilitée par des informations fournies par Interpol, alors que le cerveau présumé de l’affaire serait en fuite, a indiqué la même source.



Le véhicule d’immatriculation TH (Thiès, Sénégal) contenait des caisses de poissons frais dont la destination n’est pas encore révélée par l’enquête ouverte par les autorités compétentes Bissau-guinéennes.



‘’Ni la provenance encore moins la destination de la marchandise illicite ne sont pour l’heure connues, mais on sait par contre que le camion est entré à Bissau vide pour soi-disant charger du poisson. L’enquête nous dira comment une telle quantité s’est retrouvée à Bissau et pour quelle destination’’, a expliqué la source proche de l’enquête.



