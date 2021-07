Tambacounda, 13 juil (APS) - L’Unité départementale de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) de Tambacounda a lancé mardi une campagne de vaccination contre la Covid-19 pour ses agents, a appris l’APS .



’’Cette opération vise à vacciner tous les 264 ASP du département de Tambacounda pour lutter contre la propagation du virus qui prend des proportions inquiétantes’’, ​a indiqué le chef d’unité.



Ibrahima Goudiaby s’exprimait lors du lancement de la campagne de vaccination à la maire de Tambacounda.

Pendant une semaine, l’unité départementale de l’ASP va déployer les équipes des districts sanitaires dans les communes et arrondissements pour vacciner ses agents.

’’Les ASP sont les plus exposés dans les services déconcentrés de l’Etat. Ils sont en contact permanent avec les usagers’’, a relevé Ibrahima Goudiaby invitant les populations à prendre le vaccin pour lutter contre la covid-19.

Le préfet du département de Tambacounda, Mame Less Cabou, a indiqué pour sa part que les autorités administratives en accord avec les médecin-chefs de région et de district ont mis en place une campagne de sensibilisation pour lutter contre la pandémie.

’’Avec l’arrivée du nouveau variant delta, il faut agir vite. Nous avons développé une stratégie de sensibilisation, de communication et de prise de conscience. On va commencer par les plus exposés notamment les ASP qui sont en contact permanent avec les populations’’, a-t-il dit.

La même opération de sensibilisation et de vaccination aura lieu dans les communes de Missira et Koussanar, a souligné le préfet de Tambacounda.

Selon lui, cette initiative fait suite à une rencontre avec le gouverneur et le médecin-chef de région sur la situation de la pandémie dans la région qui a montré le taux faible de vaccination.

