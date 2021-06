Dakar, 16 juin (APS) - Une délégation de l’Agence américaine pour le développement des entreprises minoritaires (MBDA) effectue une visite de 10 jours au Sénégal, afin d’établir des liens d’investissement et de commerce entre les deux pays, a appris l’APS.



Dans un communiqué, l’ambassade américaine à Dakar indique que ’’cette délégation commerciale est constituée de 40 membres, représentant 10 entreprises appartenant à des minorités de la région de Chicago, désireuses de faire des affaires au Sénégal’’.

Elle précise que ce voyage fait suite à la visite du groupe au Sénégal, en 2019.

Selon le communiqué, ’’la délégation de la mission commerciale rencontrera plusieurs acteurs du secteur privé et du secteur bancaire’’.

Elle rendra aussi visite aux officiels de différents ministères notamment le Ministère de l’Économie, de la Coopération et de la Planification, le Ministère de la Culture, ainsi que d’agences nationales notamment l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux et l’Agence Nationale de Promotion des Exportations.

Ces rencontres permettront d’explorer les moyens de stimuler les liens économiques entre les États-Unis et le Sénégal, selon le texte qui ajoute qu’en outre, la délégation participera à plusieurs programmes culturels, notamment des visites de l’île de Gorée et des cours de Wolof.



Dans le communiqué, Tamara Maxwell, vice-présidente chargée des prêts aux entreprises minoritaires et aux femmes à la United States Export-Import Bank (EXIM), se dit ’’honorée’’ de ’’revenir au Sénégal, pour participer à la deuxième mission commerciale de la MBDA’’.



La United States Export-Import Bank (EXIM) fournit des financements compétitifs pour promouvoir les exportations américaines.

’’Notre première mission avait permis aux entreprises américaines et sénégalaises de mesurer les opportunités mutuellement bénéfiques qui existent entre les deux parties. Des partenariats ont été formés ; ils offriront de nombreuses possibilités de croissance et de prospérité pour toutes les parties concernées’’, a déclaré Maxwell.

Pour la chargée d’affaires de l’Ambassade des États-Unis, Amy Holman, ’’le renforcement des relations bilatérales entre les États-Unis et le Sénégal en matière de commerce et d’investissements, est l’une des principales priorités’’ de la réprésentation diplomatique américaine.



’’Depuis plus de 60 ans, nous recherchons la prospérité commune avec nos amis sénégalais. Les investissements américains offrent des avantages uniques au Sénégal, notamment le transfert de technologies et de savoir-faire, la gouvernance d’entreprise modèle, la promotion du contenu local et la création d’emplois’’, a-t-elle souligné.