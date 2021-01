Tambacounda, 26 jan (APS) - Le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye, a remis une enveloppe de cinq milliards de francs CFA aux artisans de Tambacounda et Kédougou dans le cadre du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19.

’’Le secteur de l’artisanat a été impacté par la pandémie du coronavirus. Dans le but d’accompagner les artisans, le chef de l’Etat a dégagé une enveloppe pour aider les impactés’’, a fait savoir le ministre, mardi, lors de la cérémonie de lancement.

Une enveloppe de cinq milliards sur les 25 milliards de francs prévus pour les artisans a été dégagée pour le paiement d’une première tranche destinée à soutenir les artisans des régions de Tambacounda et Kédougou.

M. Ndiaye a assuré que tous les artisans ciblés recevront leurs fonds à travers les chambres de métiers.

‘’L’ensemble des personnes inscrites dans le cadre de l’aide-COVID seront les bénéficiaires de cette aide. Dans la région orientale, près de 2.000 artisans vont bénéficier de cette aide pour la première tranche’’, a-t-il dit.

Il a relevé que 160.000 artisans actifs du Sénégal inscrits recevront leur part au fur à mesure.

Le ministre de l’Artisanat a aussi réaffirmé la volonté du gouvernement d’améliorer sans réserve les conditions de production et de commercialisation des produits et services artisanaux sur le marché national et international.

SDI/MD