Dakar, 23 jan (APS) - Une formation sur l’apatridie en Afrique s’est ouverte lundi à Dakar, afin de sensibiliser les participants aux causes et conséquences du phénomène



Destinée à des praticiens dans le domaine de la migration, du droit et de l’humanité, la formation est organisée par le Haut Commissariat des Nations unes pour les réfugiés (UNHCR), selon un communiqué reçu à l’APS.



Prévue jusqu’à vendredi, elle réunit des représentants d’autorités gouvernementales et parlementaires, d’organisations internationales et de la société civile en Afrique.

Selon les organisateurs, la rencontre permettra de sensibiliser les participants aux causes et conséquences de l’apatridie en Afrique et le droit à la nationalité.



‘’Le droit à la nationalité est un droit fondamental des droits de l’homme. Pourtant, plus de 10 millions de personnes ne disposent d’aucune nationalité, dont au moins 1 million en Afrique de l’Ouest’’, indique le communiqué de presse.

’’Ces personnes sont apatrides et font face à d’immenses défis pour obtenir la protection d’un Etat et faire valoir leurs droits fondamentaux, dont entre autres, le droit à l’éducation, au travail ou à la dignité’’, ajoute la même source.

Durant la formation, les principaux enjeux abordés seront le lien entre les frontières, la naissance, le genre, les lacunes administratives ainsi que les mécanismes et conventions régionaux et internationaux sur lesquels s’appuient les actions de lutte contre l’apatridie.

Il est prévu avec les participants, le partage des dernières avancées et les bonnes pratiques dans le domaine de la prévention et de la réduction de l’apatridie en Afrique.