Tambacounda, 6 jan (APS) - La production d’or est passée de 12,5 tonnes (402 231 onces) en 2018 à 12,9 tonnes (415 335 onces) en 2019, indique le rapport de conciliation 2019 de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE).

Les résultats et conclusions du rapport ont été présentés à la presse locale, mardi.

Selon ce document, le total des revenus générés par le secteur extractif a haussé de 0,4 tonnes d’or en 2019 grâce à l’augmentation de la production de la mine de Mako à côté de celle de Sabodala.

Les cours mondiaux ont oscillé en 2019 entre 1300 et 1500 dollars USD/once troy (1 once troy = 31,1 grammes d’or).

Pour l’année 2019, les revenus générés par le secteur extractif du Sénégal sont estimés à 161 milliards de francs CFA dont 45 milliards de contributions des entreprises de Kédougou.

La Société Sabodala gold opérations et Mining company (PMC) SA restent les plus grands contributeurs avec respectivement 29,6 milliards FCFA et 13,0 milliards FCFA.

Selon le document, la Suisse est le premier pays destinataire des exportations du secteur extractif au Sénégal en 2019, avec un volume représentant 63,59% des exportations à cause de l’or des mines de Sabodala et de Mako raffiné sur son territoire.

L’Or est le premier contributeur aux exportations du secteur extractif avec 61,59%, indique le texte.

Les revenus ont suivi les tendances haussières des productions des différentes substances combinées à une bonne tenue des prix de vente desdites substances sur le marché.

Cela a résulté à un versement de 17 milliards FCFA en termes de redevances minières par les deux entreprises.

Par ailleurs, il ressort de l’analyse des contributions des entreprises minières par flux de paiement que les montants perçus au titre de la redevance minière sont en hausse entre 2018 et 2019, passant de 19,1 milliards à 23,3 milliards due à l’augmentation des productions.

Après Thiès, la caravane de l’ITIE séjourne depuis mardi dans la région de Kédougou où il est prévu un forum communautaire à Tomboronkoto, une visite à Petowal Mining Company (PMC) SA et une session de mise à niveau des fournisseurs locaux sur le Contenu Local.

SDI/ASB