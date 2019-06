Dakar, 6 juin (APS) – Le groupe France Médias Monde va procéder en octobre prochain à Dakar à l’inauguration d’une radio en mandingue et en peul, a annoncé sa Présidente directrice générale (PDG), Marie Christine Saragosse.

"On a lancé les premiers coups de pioches à Dakar pour aménager les studios, la fibre, etc. Je ne dirais pas le lieu pour l’instant, car on est en travaux. On tournera en blanc cet été et l’inauguration est prévue à la rentrée en octobre", a dit la PDG de France Médias Monde qui supervise et coordonne les activités des chaînes de télévision et radio françaises et francophones diffusant à l’étranger (France 24, RFI, Monte Carlo Doualiya).

Marie Christine Saragosse s’exprimait à la fin d’une audience avec le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal Abdoulaye Diop, lors du 72è Festival de cinéma de Cannes (14 au 25 mai).

Cette radio aura son autonomie éditoriale dans le cadre de la ligne éditoriale de "France médias monde", les mêmes valeurs d’exigences journalistiques, de vérification des faits, d’ouverture à l’ensemble des opinions avec des journalistes locaux en plus de ceux de la rédaction mandingue, a-t-elle expliqué.

"Dakar est historique, on a été très présent dans cette capitale africaine où on parle peul, mandingue et français. C’est commode pour des partenariats, le recrutement de journalistes et la formation", a-t-elle justifié.

Elle a indiqué que son groupe a décidé de s’installer à Dakar avec les deux rédactions mandingue et peul pour faire "un centre de radio, de formation et de production pour avoir une sorte +Maison africaine+ de France Médias monde à Dakar".

Cette maison africaine de France Médias Monde sera dirigée par un envoyé spécial permanent de RFI, un journaliste formé, a noté Marie Christine Saragosse.

La langue mandingue a été introduite en 2015 dans les médias internationaux français (RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya) en 2015.

Le Mandingue est la première langue dans l’espace francophone et la troisième africaine après le Haoussa (2007) et le Swahili (2010) parlée sur RFI. Il est la 13 ème langue étrangère sur les 15 parlées à radio France internationale.

"On vient de commencer le peul. J’ai toujours estimé que les langues africaines ont une importance immense, si on pense à la Francophonie, il faut impérativement que les langues africaines soient valorisées aussi et avec ces langues qu’on ait des méthodes pour apprendre le français ou dans les deux sens", a fait valoir Mme Saragosse.

Partant de ce développement des langues africaines sur le contias monde installe ses rédactions sur l’Afrique et Dakar va abriter les rédactions mandingue et peul dans un local en construction, selon la PDG.