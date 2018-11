Fatick, 31 oct (APS) - Quelque 200 localités frontalières vont bénéficier, d’ici à 2025, d’une amélioration qualitative de la connectivité et d’un élargissement de leur accès au réseau de la Société nationale des télécommunications du Sénégal (SONATEL), a indiqué mercredi le directeur général de cette société, Sékou Dramé.

"Nous sommes au courant de ces difficultés de connectivité que les localités frontalières dont les îles du Saloum rencontrent au quotidien", a dit M. Dramé, lors d’un entretien accordé à des journalistes, en marge des activités de lancement officiel de la 4G d’Orange, à Fatick.



Il a révélé qu’"en relation avec l’Etat du Sénégal", SONATEL a "pris l’engagement, dans le cadre du Programme d’urgence de modernisation des axes routiers (PUMA), d’améliorer la connectivité et l’accès à son réseau de 200 localités frontalières".



"Sur le volet connectivité, on va améliorer le réseau dans ces localités et couvrir les zones qui n’ont pas encore d’accès à notre réseau. Donc, nous pensons qu’avant l’échéance de 2025, nous allons parvenir à cet objectif", a-t-il promis.

"Nous sommes engagés pour la couverture de ces localités frontalières, nous y travaillons. Ce programme est en cours de déploiement et ces localités seront prises en charge dans le cadre de ce programme", a-t-il insisté.

Il a rappelé que l’opérateur historique de téléphonie, s’est engagé auprès de l’Etat du Sénégal dans le cadre de la stratégie "Sénégal numérique 2025", en vue de faciliter l’accès du plus grand nombre à un l’Internet mobile abordable et de qualité, et à un internet mobile haut débit.

Les autorités administratives de la région, de même que les élus locaux et populations de la région, ont pris part à cette cérémonie qui s’est tenue à la mairie de Fatick.