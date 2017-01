Dakar, 18 jan (APS) – Une photo du président élu gambien Adama Barrow en boubou blanc, coiffé d’un bonnet de la même couleur, s’affiche ce mercredi soir sur le site de la présidence gambienne Statehouse, sans que l’on puisse en prouver l’authenticité ou savoir s’il est victime d’un piratage ou non.

On peut lire en dessous de cette image : "Adama Barrow, président de la République de Gambie, prestation de serment, le 19 janvier 2017".

Tout ce qui a trait à Yahya Jammeh et à la République islamique de Gambie n’apparaît plus sur le site alors qu’une intervention militaire en Gambie devient de plus en plus imminente à quelques heures de la fin officielle du mandat du président sortant.