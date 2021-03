Dakar, 22 mars (APS) – Une campagne médiatique de sensibilisation sur l’importance de la connaissance du temps et du climat va rythmer, mardi, au Sénégal, la Journée météorologique mondiale, a appris l’APS de source officielle.



Cette journée météorologique porte sur le thème de l’océan, du temps et du climat. La cérémonie de commémoration sera consacrée à une campagne de sensibilisation des populations sur l’importance de la connaissance du temps et du climat à travers la radio, la télévision et les réseaux sociaux, rapporte un communiqué parvenu à l’APS.



L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologique (ANACIM), maîtresse de l’évènement au Sénégal souligne que le choix du thème est guidé par le souci de mettre en évidence les liens qui unissent l’océan, le temps et le climat au sein du système terre.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) s’emploie à aider la société à comprendre le caractère indissociable des liens qui unissent l’océan, le climat et le temps. Elle favorise la connaissance du monde y compris des impacts du changement climatique, indique le document.



Il fait en outre savoir que la célébration de la Journée météorologique mondiale correspond au lancement de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable visant à encourager des idées innovantes et transformatrices pouvant faire de l’océanographie une source d’informations.

AKS