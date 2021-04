Dakar, 9 avr (APS) – Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a de nouveau souligné l’importance de dépassionner le débat sur la vaccination contre le nouveau coronavirus, appelant à faire davantage confiance aux experts.



Il est essentiel d’écouter les experts en santé et ne pas laisser la passion prendre le dessus. Le Sénégal applique la surveillance active sur la recherche des effets secondaires des vaccins anti-Covid, a-t-il notamment laissé entendre au cours d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez en visite officielle dans le pays.



‘’Pour le moment, rien ne justifie l’arrêt des vaccins d’AstraZeneca. Nous administrons aussi le vaccin Sinopharm et sommes à la recherche de Sputnik V et de Johnson and Johnson’’, a-t-il fait savoir.



La question de la vaccination n’est pas politique, elle est médicale. Il est important que les populations soient vaccinées, a insisté le président sénégalais.



Au total, 334.236 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination à la fin du mois de février dernier au Sénégal, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Le Sénégal a démarré sa campagne avec un premier lot de 200.000 doses acquises auprès de la firme chinoise Sinopharm. Le pays a ensuite reçu plus de 300.000 doses supplémentaires dans le cadre de l’initiative Covax.



A ce jour, 39.307 cas positifs de Covid-19 dont 38031 patients guéris et 1074 décédés ont été enregistrés depuis l’apparition de la maladie dans le pays, d’après des données officielles.





BHC/AKS