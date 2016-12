Louga, 19 déc (APS) - Le médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, a annoncé qu’un partenariat sera bientôt noué entre son institution et la plateforme des acteurs non étatiques regroupant l’ensemble des associations à la base.



Ce volet est une des composantes du programme de coopération Sen 029 noué avec le Luxembourg, a expliqué Me Cissé à Louga, première étape d’une tournée qui le mènera également à Saint-Louis et à Matam.



"Ce programme prévoit la mise en place de la première plateforme de médiation qui permettra à mon correspondant de collaborer plus étroitement avec les responsables des ONG présentes à Louga’’, a affirmé Me Cissé.



‘’Ces partenariats permettront aux différentes parties de procéder à la mutualisation de leurs moyens pour rendre l’institution encore plus visible et plus accessible’’, a ajouté le médiateur, saluant l’appui du Luxembourg dans ce domaine.



Selon lui, ‘’des audiences foraines et des rencontres avec les habitants de ces localités pourront être organisées pour mieux faire connaître l’institution et leur permettre de saisir le Médiateur de la République plus facilement’’.



La descente dans les départements s’explique par le fait que les statistiques ont toujours montré que les réclamations provenaient des régions.