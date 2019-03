Dakar, 9 mars (APS) - Le Mouvement pour la renaissance de la voix de l’islam (MOREVI) prévoit d’organiser en juin prochain un symposium international sur la vie et l’œuvre de Bilal Ibn Rabah, compagnon et proche serviteur du prophète Mahomet (PSL), a appris l’APS.



‘’Rendre hommage à Seydina Bilal est un devoir de mémoire pour tout musulman, à fortiori pour la race noire. L’homme a joué un rôle de premier plan dans l’avènement et le développement de l’islam dans le monde’’, souligne Abdou Rahmane Mbengue, président du MOREVI, cité dans un communiqué parvenu à l’APS.



Bilal Ibn Rabah fut et demeure une figure de proue dans la lutte pour l’implantation et le développement de la religion islamique, souligne le texte qui indique par ailleurs que le président du MOREVI envisage avec des partenaires étrangers la construction à Diamniadio d’un complexe islamique dédié à Seydina Bilal Ibn Rabah.



Il s’agira notamment d’une grande mosquée en cristal de 60.000 places, d’un Centre de conférence islamique de 5000 places et d’une grande université islamique de 10.000 étudiants. En plus d’un hôtel islamique de 5 étoiles, une bibliothèque et un Musée islamique, détaille la même source.



‘’Ces édifices de dernière génération qui sont d’une importance capitale, vont permettre aux jeunes générations de s’instruire chez eux, au Sénégal et de ne plus être tributaires des pays islamiques ou arabo-musulmans’’, selon ses initiateurs.



Le symposium international prévu les 5 et 16 juin 2019 sera placé sous le parrainage du président de la République du Sénégal, Macky Sall et de son homologue de la Gambie Adama Barro.



La manifestation sera également organisée en collaboration avec le Comité permanent des affaires culturelles de l’Organisation de la conférence islamique, rapporte le document.



AKS