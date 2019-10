Dakar, 12 oct (APS) – Le président de la République, Macky Sall et son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, ont convenu samedi d’approfondir les discussions relatives au statut du chef de l’opposition et au processus électoral dans le cadre du dialogue national.



Il s’agit là d’un des points de la déclaration ayant sanctionné une audience de près de trois heures au Palais de la République où le leader historique du Parti démocratique sénégalais s’était rendu aux alentours de 17 heures.



‘’Au cours de leur entretien, les deux hôtes ont fait un large tour d’horizon de la situation politique nationale caractérisée par des questions relatives au processus électoral, au statut du chef de l’opposition qui seront reprises dans le cadre dialogue national’’, a notamment souligné ladite déclaration lue devant les médias par Mayoro Faye, un des proches de Me Wade.



‘’Le président Aboulaye Wade a fait des recommandations au président de la République pour qu’il déploie tous les efforts nécessaires à la maîtrise de la gestion du pétrole, du gaz et des autres ressources naturelles’’, rapporte la même source.



Selon Mayoro Faye, les deux hôtes ont également abordé la situation sous régionale et africaine, dominée par des enjeux sécuritaires.



‘’Constatant leur parfaite convergence de vue sur la question, ils s’engagent à unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité. Ils exhortent tous les sénégalais et tous les africains à cultiver la paix en privilégiant le dialogue et l’intérêt de l’Afrique’’, a-t-il fait savoir.



AKS