Dakar, 9 jan (APS) - Le ministère de la Culture et de la Communication a distingué 43 de ses employeurs en les décorant dans les ordres nationaux, a constaté l’APS, jeudi, à Dakar.



Certains travailleurs distingués sont en activité, d’autres sont à la retraite.

Ils ont reçu leur distinction lors d’une cérémonie organisée au Musée des civilisations noires, sous la présidence du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop et d’autres personnalités.

"Continuez à vous investir et à oser innover, à sortir des sentiers battus, à investir des voies nouvelles, celles qui nous obligent à être à jour", a dit M. Diop en félicitant et remerciant les récipiendaires.



Ces travailleurs ont été distingués "pour leur engagement et leur volontarisme", a-t-il souligné, ajoutant qu’"ils ont mérité notre reconnaissance et celle de la nation toute entière".



Abdoulaye Diop a rappelé, par ailleurs, que la construction du Mémorial du bateau Le Joola a démarré le 20 décembre dernier et va durer un an et demi.



Cet édifice dédié à 1.863 personnes décédées dans le naufrage du bateau Le Joola en 2002 - selon un bilan officiel - va coûter trois milliards de francs CFA, selon M. Diop.

Il rappelle aussi avoir signé en septembre dernier un contrat avec l’architecte italien Octavio De Blasi, pour la construction du Mémorial de Gorée, un futur "lieu d’hommage, de méditation, de réflexion".

"Ces actes forts ont été posés durant ces derniers mois et semaines", a-t-il dit, ajoutant que ces deux édifices vont "nous [sauver] de l’oubli" et permettre d’"[élever] notre niveau de conscience citoyenne".

"En 2020, le challenge est dans la main de chacun de vous. Ce département sera ce que vous déciderez d’en faire. Il faut un effort collectif, je compte sur vous", a lancé le ministre de la Culture, s’adressant aux travailleurs de son département.

S’exprimant au nom des travailleurs distingués, encore en activité, le directeur du livre et de la lecture, Ibrahima Lo, a invité les travailleurs dudit ministère à "renforcer la cohésion au sein du département".

Awa Cheikh Diouf, ancienne directrice de la Galerie nationale, parlant au nom des retraités, est revenu sur les efforts fournis par ses collègues pour "relever les défis du ministère" pendant qu’ils étaient en activité.