Dakar, 30 oct (APS) - La chaîne de télévision française d’information internationale en continu France 24 annonce qu’elle va consacrer au Sénégal son émission culturelle "À l’Affiche !" du 7 novembre prochain.





Cette édition de "À l’Affiche !", intitulée : "Sénégal, génération talents", sera diffusée à 17h30, précise France 24 dans un communiqué.

Louise Dupont, sa présentatrice, ira à cette occasion "à la rencontre de celles et ceux qui font bouger la culture sénégalaise", dont les graffeurs du RBS Crew qui "font passer leurs messages" en réhabilitant des murs endommagés.

Il y a aussi "les rappeurs Dip Doundou Guiss et Omzo Dollar qui, à moins de trente ans, espèrent faire aussi bien que la star Youssou Ndour, et Kalista Sy, la créatrice de « Maîtresse d’un homme marié », la série phénomène" consacrée à des sujets comme l’adultère, les mariages forcés et la sexualité féminine, indique le communiqué.

L’émission qui sera diffusée à partir de 17h30 va également s’intéresser "à ces danseurs en perpétuel mouvement qui réinventent sans cesse la danse sénégalaise, entre tradition et modernité".