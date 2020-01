Dakar, 27 jan (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, a annoncé lundi, en marge de l’installation de la commission de la carte nationale de presse, la tenue les 13 et 14 juillet prochains d’un atelier sur le financement et la restructuration des médias au Sénégal.



‘’Le fonds d’appui et de développement de la presse pour le secteur privé, mais également du financement et de la restructuration des médias publics, seront discutés les 13 et 14 juillet prochains autour d’un atelier’’, a dit le ministre.

Selon lui, ‘’l’objectif est d’assainir le secteur, le renforcer et l’adapter à l’évolution technologique’’.

‘’C’est dans ce contexte difficile pour la presse sénégalaise que le Code a été élaboré avant d’être adopté en 2017. La nouvelle loi énonce plusieurs instruments pour rendre effective l’application du texte. Il s’agit entre autres de la transition vers le numérique, avec TDS (Télédiffusion du Sénégal), et d’une nouvelle loi sur la publicité’’, indique Abdoulaye Diop.

Il a évoqué les difficultés d’ordre économique, social et professionnel traversées par la presse avant l’avènement du nouveau Code de la presse adopté en 2017.

Désormais, indique-t-il, ‘’on parlera d’entreprise de presse en lieu et place d’organe de presse, ceci pour encourager la viabilité économique du secteur’’.