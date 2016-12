Dakar, 27 déc (APS) - Le rappeur sénégalo-américain Akon a annoncé avoir réussi à mobiliser un milliard de dollars pour financer des projets en Afrique.

"Ça n’a pas été facile à mettre en place, mais on a réussi à récolter le premier milliard. On a de grands projets pour l’Afrique. Les gens ont besoin d’électricité, d’eau courante et d’infrastructures de base", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par l’Agence Ecofin.

Le rappeur dit avoir compris "avec le temps", qu’"il y avait tellement de choses à faire et beaucoup de personnes qui avaient besoin d’aide".

"J’ai commencé à me sentir coupable d’étaler ma richesse devant des gens qui souffrent. J’ai visité des villages en portant des boucles d’oreilles ou des montres à 50 000 dollars alors que des gens souffraient devant moi, j’ai fini par me dire que tout cela était inutile", a-t-il poursuivi.

"Quand tu y penses, ce n’est que du tape-à-l’œil. Ça ne sert à rien", a-t-il argumenté.