Dakar, 21 mai (APS) - Le secrétaire général des Nations unies António Guterres invite à faire en sorte que les programmes de relèvement post-Covid-19 "tiennent compte des besoins des institutions culturelles, des arts et de toutes celles et tous ceux qui appartiennent au monde de la création".



"Alors que les vaccins font renaître l’espoir, il importe de veiller, partout dans le monde, à ce que les programmes de relèvement après la pandémie tiennent compte des besoins des institutions culturelles, des arts et de toutes celles et tous ceux qui appartiennent au monde de la création", dit-il dans un message portant sur la célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.

"La culture est la fleur qui éclot de l’être humain : fruit de notre esprit, produit de nos traditions et expression de nos aspirations. Sa diversité est source d’émerveillement et fait la richesse de l’étoffe de la civilisation", souligne António Guterres dans un message transmis à l’APS par les services de l’ONU au Sénégal.

La culture "est, de surcroît, force motrice en ce qu’elle génère des revenus pour des millions de personnes, stimule le progrès économique et renforce la cohésion sociale", relève-t-il.

La Journée mondiale de la diversité culturelle "met à l’honneur cette force prodigieuse" de la culture, estime le patron de l’ONU, selon qui c’est aussi "dans cet esprit que 2021 a été proclamée Année internationale de l’économie créative au service du développement durable".

"Or, ces célébrations échoient à un moment où la culture est mise à rude épreuve", la pandémie de COVID-19 ayant "bouleversé la planète" et ’’malmené le secteur", a indiqué António Guterres.

"Aux quatre coins du monde, a-t-il fait observer, les musées ont fermé leurs portes, les salles de concert se sont enveloppées de silence, les théâtres ont été plongés dans le noir, les sites touristiques ont été désertés et d’autres activités culturelles ont été mises de côté pour permettre aux sociétés de composer avec la mort et le chaos".

"Dans une époque gangrenée par la haine et l’intolérance, la diversité n’est pas uniquement une cause à défendre : elle doit être un investissement", note-t-il dans son message.

Il fait aussi observer que les sociétés contemporaines sont multiethniques, multireligieuses et multiculturelles. "C’est là une richesse, et non une menace. Il nous incombe donc de veiller à ce que chaque communauté ait le sentiment que son identité – sa culture – est respectée", a recommandé le SG de l’ONU.