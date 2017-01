Dakar, 4 jan (APS) - Le ministère de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye préside, lundi à 9h, à la Maison de la presse, un atelier national de partage sur la gestion axée sur les résultats (GAR) et de suivi et évaluation des projets et programmes.



Les directeurs et chefs de service du ministère ainsi que les directeurs des centres culturels régionaux prendront part à cette rencontre qui entre dans le cadre de la formation continue et de la mise à niveau des agents du département, informe un communiqué reçu à l’APS.



