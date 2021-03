Dakar, 23 mars (APS) - Le chef du Daande Leñol, Baaba Maal, fera une prestation et délivrera un message, à l’occasion du lancement, jeudi, à Rabat, du Programme de formation en leadership pour la paix et la sécurité (FELS/LTIPS), annonce un communiqué reçu à l’APS.

Grand Prix des Arts en 2017, Baaba Maal a été récompensé en 2019 aux Grammy Awards pour la musique du film ‘’Black Panther’’

Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon, sera l’invité d’honneur spécial de la manifestation. Amadou-Mahtar M’Bow, ancien directeur général de l’Unesco, est l’un des invités d’honneur de cette rencontre.

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) va lancer le FELS/LTIPS, jeudi, à Casablanca.

‘’Femmes et jeunes : acteurs de paix’’ est le thème du FELS/LTIPS qui se tiendra sous le patronage du roi du Maroc, Mohammed VI, selon le communiqué.

‘’L’objectif du LTIPS/FELPS est de former et de mobiliser des leaders, acteurs du changement pour la paix, la citoyenneté et la résilience, dans le but de construire les sociétés que nous voulons’’, ajoute le texte.

Il précise qu’‘’il s’agit d’en faire un réseau de femmes et de jeunes ambassadeurs de la paix dans les communautés en leur offrant les outils de connaissance et de leadership, à travers l’interaction avec des leaders-inspirateurs et des experts-formateurs’’.

Le coup d’envoi de la manifestation sera donné à travers une cérémonie d’ouverture et une leçon inaugurale. Prendront part à ces deux événements des décideurs politiques, des responsables de haut niveau et des personnalités éminentes qui ont marqué le monde par leurs actions en faveur de la paix.

L’Unesco, le secrétariat permanent du G5 Sahel, la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie collaborent à l’organisation de cette rencontre. La Conférence des ministres de l’Education de la Francophonie y prend part également.