Dakar, 30 juin (APS) – Africalia, une organisation belge de développement culturel, déclare avoir sélectionné 50 artistes dont cinq Sénégalais, pour ses bourses ‘’Creativity is life’’.

Selon un communiqué d’Africalia, la photographe Ina Ndèye Fatou Thiam, le comédien Insa Bodian, le peintre Ibou Diagne, la slameuse Marième Coulibaly, et le photographe Georges Yaméogo sont les créateurs sénégalais bénéficiaires de ces bourses.

‘’Après plusieurs semaines de sélection, plus de 1.300 candidatures reçues, un jury composé de professionnels anglophones et francophones issus du secteur culturel a sélectionné 50 candidats représentant des disciplines variées, allant de l’audiovisuel à la musique, en passant par la danse, le théâtre, l’écriture ou encore les arts visuels’’, explique le communiqué.

Les bourses ‘’Creativity is life’’ sont octroyées à des artistes étant dans une ‘’situation d’urgence’’, pour leur permettre de ‘’se concentrer sur le processus créatif, plutôt que sur leur survie quotidienne, en favorisant une forme de ‘résidence de création’ à domicile’’.

Sept artistes du Burkina Faso, 10 du Kenya et autant de l’Ouganda, neuf de la République démocratique du Congo, trois du Rwanda et six du Zimbabwe ont été sélectionnés.

Chaque artiste recevra 1.500 euros (983.322 francs CFA), selon Africalia.

Ina Ndèye Fatou Thiam affirme que la bourse va lui permettre de boucler un book-photo combiné à des textes sur les ‘’violences sexuelles’’, un travail qu’elle a entamé en octobre 2018.

‘’C’est une œuvre autobiographique, dans la mesure où je me suis prise en photo [pour] dire qui je suis et d’où je viens, à haute voix. Les textes sont basés sur mon histoire en tant que victime de la violence sexuelle’’, a expliqué la photographe.

Elle collabore avec des artistes, Willy Kemtane, Mamdou Ly (lumière), As Malick Faye (make-up) Fatima Ndiour et Barham Kamara (logistique).

Selon Africalia, les lauréats seront en ‘’résidence de création’’, à domicile, du 1er juillet à la fin d’août.