Dakar, 16 juil (APS) – Au total, 935 artistes évoluant dans le secteur des arts visuels bénéficieront de l’enveloppe financière de 500 millions de francs du Fonds de riposte contre la Covid-19, a annoncé à l’APS, Mbaye Babacar Diop, un membre du comité sectoriel.



’’Le comité sectoriel à travers les associations d’artistes et les bases de données de la biennale de Dakar a répertorié 935 artistes à travers les 14 régions du Sénégal’’, a-t-il souligné lors d’un entretien au téléphonique.



Diop, un des chargés de communication dudit comité, a assuré qu’une réflexion a été menée au sein de cette structure afin d’avoir une meilleure formule de distribution de cet appui financier.



Sur l’enveloppe de 500 millions de francs Cfa allouée au comité sectoriel arts visuels, a-t-il avancé, 30 millions ont été par exemple réservés à l’achat de tapisseries réalisées par les Manufactures des arts décoratifs (MSAD) de Thiès, a-t-il fait savoir.



Il a rappelé qu’une commission de sélection nommée par arrêté ministériel a été mis en place et a sélectionné après un appel d’offres 93 œuvres d’artistes visuels sénégalais pour un montant de 208 250 000 francs CFA pour le domaine privé de l’Etat.



Selon lui, ce choix d’achat d’œuvres est une volonté exprimée par les artistes.



’’Il y a des artistes qui considéraient que le fait de recevoir une somme de manière directe n’était pas souhaitable, préférant remettre au Sénégal une œuvre’’, a expliqué Mbaye Babacar Diop.



Il a insisté sur le fait qu’il fallait passer par un cadre formel, en appliquant la loi de 1967 concernant le domaine privé de l’Etat dans le but de permettre à l’Etat d’acquérir des œuvres d’artistes, soulignant au passage que 93 noms d’artistes figuraient dans la collection privée de l’Etat.



’’Cette enveloppe constitue une occasion pour l’Etat du Sénégal d’alimenter sa collection privée et une opportunité pour les artistes d’avoir une reconnaissance nationale’’, a-t-il fait valoir.



M. Diop a assuré que 309 autres artistes ayant répondu à l’appel à candidature et dont les œuvres n’avaient pas été sélectionnées, avaient déjà reçu une aide sociale de 154, 5 millions de francs Cfa.



Dans le même temps, plus de 107 millions de francs ont été octroyés à 533 autres répertoriés à travers le pays, a-t-il soutenu non sans évoquer des critères d’éligibilité reposant, entre autres, sur ’’la pertinence, l’originalité, la démarche artistique et la qualité de l’œuvre’’.



Le comité sectoriel arts visuels était composé de dix membres entre autres des artistes Viyé Diba, Mbaye Babacar Mbaye, Tita Mbaye, Dieynabou Baldé, la galeriste Thérèse Turpin Diatta.



