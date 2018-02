Dakar, 22 fév (APS) - Les initiateurs du Dakar-Gorée Jazz festival animent une conférence de presse, lundi à 16h, à la Maison de la culture Douta Seck, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Cette rencontre avec les journalistes sera une occasion de faire le point sur les préparatifs de la 4e édition de cet "évènement majeur de l’agenda culturel et touristique du Sénégal", renseigne la même source.



Le 4e Dakar-Gorée Jazz festival, qui aura lieu les 2 et 3 mars, à la Maison de la culture Douta Seck, est organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, la ville de Dakar, la commune de la Médina et la Royal Air Maroc.

Le Dakar-Gorée Jazz festival est "un prétexte, une réponse à un besoin pédagogique, éducatif et culturel, inscrit dans le cadre de la promotion de l’intégration, de la tolérance et de la compréhension entre la diaspora africaine (les Africains-Américains, les Antillais, etc.) et les Africains, pour l’avènement d’un développement touristique et culturel durable", lit-on dans le communiqué.