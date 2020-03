Dakar, 16 mars (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a recommandé, lundi, à ses services de mettre en application les mesures préventives édictées par l’autorité sanitaire dans les espaces culturels et sensibiliser en permanence les agents sous leur tutelle et les usagers du service public.

‘’Tous les moyens de communication disponibles doivent être mis à profit pour sensibiliser, régulièrement, les usagers et diffuser les informations sanitaires provenant des sources officielles habilitées’’, a-t-il suggéré aux directeurs généraux, chefs de service et administrateurs d’espaces culturels dans une note de service parvenue à l’APS.

Le ministre avait auparavant demandé aux agents sous sa tutelle ‘’de suspendre du 14 mars au 14 avril toutes manifestations, visites ou autres activités occasionnant des rassemblements au sein ou aux abords immédiats des structures culturelles.

Cette décision fait suite aux mesures préventives et de restrictions prises par le président Macky Sall samedi pour lutter contre la propagation du Coronavirus, dont celle interdisant, pendant un mois, toutes les manifestations publiques.