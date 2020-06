La moitié du fonds, 1,5 milliard, sera octroyée à la Sénégalaise des droits d’auteurs et des droits voisins (SODAV), 500 millions au cinéma et à l’audiovisuel, 200 millions au livre et à l’édition, 182 millions au théâtre, 50 millions au style et à la mode, a précisé M. Diop en présence de plusieurs acteurs culturels.

A la suite de l’installation du comité, chaque sous-secteur (livre et édition, SODAV, cinéma et audiovisuel, galeries et arts visuels, etc.) va définir ‘’les modalités et les critères d’attribution’’ de l’aide qu’il recevra, selon Abdoulaye Diop.