Dakar, 30 juin (APS) - Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a remis mardi, des chèques à un deuxième groupe d’acteurs culturels affectés par la pandémie du coronavirus pour un montant total de 1 milliard 542 millions de FCFA, a constaté l’APS.

"Ce deuxième groupe de bénéficiaires concerne le sous-secteur du livre, du conte, du patrimoine et une partie du théâtre", a précisé M. Diop lors de la cérémonie de remise des chèques organisée à la Maison de la presse.

Une enveloppe de 500 millions a été octroyée au sous-secteur des arts visuels de même que les musiciens non affiliés à la Sénégalaise des droits d’auteurs et des droits voisins (SODAV), a ajouté le ministre en présence de plusieurs acteurs culturels.

Les artistes vivant avec un handicap ont reçu 20 millions contre 250 millions pour le cinéma et l’audiovisuel créatif. Un montant de 182 millions a été alloué au théâtre et 50 millions au stylisme et à la mode.

’’Ces sous-secteurs qui ont reçu leur chèque ont satisfait au cahier de charges et m’ont transmis le mode de répartition des sommes qui leur sont allouées’’, a notamment indiqué le ministre de la Culture et de la Communication.

L’Etat du Sénégal a décidé d’allouer une enveloppe de 3 milliards de francs Cfa aux acteurs culturels impactés par la pandémie dans le cadre du fonds covid-19.

Selon Abdoulaye Diop, le gouvernement n’a pas pour objectif d’indemniser les acteurs pour les "pertes" subies à cause de la pandémie de coronavirus, ajoutant qu’il s’agit simplement d’une assistance financière.

Il a indiqué que ce montant vise tout simplement à permettre une ’’reprise’’ des activités économiques dans un secteur où toutes les composantes ont été durablement affectées par la pandémie de Covid-19.

Il a ainsi invité les bénéficiaires à faire preuve "d’inventivité" et de "résilience" dans une perspective de "propulser" le secteur dans une dynamique créatrice de richesses, en tirant les leçons et les enseignements de cette crise.

Le chef de l’Etat a décidé d’octroyer un appui de trois milliards de francs CFA au secteur des arts et de la culture compte tenu de l’ajournement de certaines activités majeures de l’agenda culturel national.

Un comité de pilotage chargé de définir les critères d’accès aux trois milliards de francs CFA a été mis en place pour une gestion transparente, efficiente et exclusive, a signalé Abdoulaye Diop.