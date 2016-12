Dakar, 19 dec (APS) – L’Institut Confucius de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar mise sur une "approche programmatique" de l’apprentissage de la langue et de la culture chinoises pour renforcer les capacités de ses étudiants.

L’annonce a été faite mardi par son directeur exécutif, Professeur Mamadou Fall, à l’occasion de la restitution d’un voyage en Chine d’étudiants de cet institut.



‘’La première étape est de former une force de travail diversifiée des enseignants et des instructeurs à partir d’un recrutement local. Ce programme sera renforcé par des experts, des enseignants et volontaires de Chine et du personnel local’’, a-t-il expliqué

Il ajoute que ‘’ l’Institut Confucius sera également un vivier pour les enfants avec un programme d’apprentissage et de formation spécialement dans le décodage, le développement d’applications et la création de sites web’’.

‘’Ce module, poursuit-il, est conçu pour préparer les enfants à des emplois futurs. Il y aura également l’apprentissage des compétences interpersonnelles avec le wushu, un art millénaire de maîtrise de soi, la résilience et la préparation pour le leadership’’.

Il a déclaré que ‘’ les voyages et séjours en Chine constituent un aspect essentiel pour apprendre à parler et à écrire le mandarin tout en faisant une immersion dans la culture et le savoir-faire chinois’’.

‘’La Chine est devenue la transformation économique la plus remarquable de l’histoire et sa montée en puissance est en train de modifier le cours de l’histoire‘’, a souligné le président de l’Association des alumni de l’Institut Confucius de l’Université Cheikh Anta Diop.

‘’ Un voyage en Chine vous force à être sérieux. C’est un grand pays qui ne cesse de nous émerveiller de par sa générosité dans sa coopération avec le Sénégal’’, a-t-il noté.