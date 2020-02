Sédhiou, 8 fév (APS ) – La cérémonie officielle du Festival international de Sédhiou (FIS) s’est déroulée vendredi soir à la place de l’Indépendance de ladite ville, capitale de la région du même nom, a constaté le correspondant de l’APS.

‘’La diversité culturelle, un facteur de cohésion sociale dans l’espace Mandé’’ est le thème de la première édition du FIS dont la cérémonie officielle marque le coup d’envoi.

En lever de rideau, il y avait des danses accompagnées des rythmes traditionnels de Sédhiou, l’une des villes de l’espace Mandé, dont les contours correspondaient aux limites actuelles du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Mali, etc.

Le FIS est placé ‘’sous le haut patronage’’ du président de la République, Macky Sall, et du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, qui est également maire de Sédhiou.



‘’Je suis le ministre le plus choyé en me retrouvant entre la passion du chef de l’Etat pour la culture et le talent culturel de mes compatriotes. C’est ça le génie créateur qu’il faut saluer aujourd’hui’’, s’est réjoui M. Diop lors de la cérémonie officielle du festival.



La région de Sédhiou promet de dévoiler toute sa diversité culturelle durant ce weekend, avec un programme comprenant un combat de lutte, des régates, une visite du domaine agricole communautaire du village de Séfa, de l’Ile aux diables, de la Caverne de Badougha et du fort Pinet Laprade.