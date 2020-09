Dakar, 8 sept (APS) – La présidente de la Fédération des couturiers et créateurs associés, Sadiya Guèye, a remis symboliquement, mardi, au ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, un lot de 100 mille masques confectionnés par des créateurs sénégalais dans le cadre de la mise en œuvre des opérations du Fonds force Covid-19, a constaté l’APS.

"Nous avons associé tous les créateurs, les tailleurs du Sénégal avec un cahier de charges pour confectionner les masques tissus 100% coton, des masques aux normes enveloppés par paquets de 25 pièces destinés aux populations", a expliqué Mme Guèye lors de la cérémonie, qui a eu lieu au ministère de la Culture.

L’opération de confection de ces masques a permis selon elle de créer 315 emplois directs et indirects.

"Les tailleurs et créateurs, les vendeurs de tissus et les confectionneurs d’emballages ont tous bénéficié du fonds", ajoute-t-elle.

Sadiya Guèye explique que l’option était prise depuis le départ d’orienter les 50 millions de francs CFA reçus du Fonds par le secteur de la mode à la confection de masques destinés aux populations.

"Nous voulions participer à la lutte et en même temps subvenir aux charges des créateurs, pour qu’ils puissent payer les salaires et les charges fixes et [honorer] leurs engagements", affirme Sadiya Guèye.

Le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop qui a félicité les stylistes pour cette démarche a estimé qu’"avec une telle option, les stylistes ont fait preuve d’un engagement citoyen qui mérite à bien des égards d’être cité en exemple".

"Mme la présidente, en prenant l’option d’orienter l’argent de votre sous-secteur du Fonds du force Covid-19 d’un montant de 50 millions de francs CFA vers la confection de 100 mille masques destinés aux populations, vous vous retrouvez doublement au cœur de la lutte contre la pandémie liée à la crise sanitaire du coronavirus", a soutenu le ministre.

Tout en rappelant l’aide de 3 milliards de FCFA remis aux artistes et aux entreprises culturelles pour les soutenir face aux problèmes liés à la pandémie et à l’arrêt des activités culturelles, il a promis de remettre mercredi les masques reçus au président de la République Macky Sall.