Dakar, 23 déc (APS) – Le gouvernement a pris des mesures visant à arrêter les constructions anarchiques et la destruction de maisons historiques pour protéger la ville de Saint-Louis qui risque d’être déclassée patrimoine mondiale par l’UNESCO, a indiqué vendredi, le ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye.



"Nous avons le souci de préserver le patrimoine matériel de Saint-Louis. Aujourd’hui, des maisons et bâtiments administratifs construits aux 17ème et 18ème siècles, qui ont une valeur architecturale extrêmement importante, sont menacés", a fait savoir le ministre au sortir d’un conseil interministériel sur le patrimoine.



Selon lui, l’île est d’abord menacée par des constructions anarchiques. "Le privé est en train de détruire ce patrimoine sans aucune autorisation. La destruction de la maison portugaise qui date du 17ème siècle a fait réagir l’UNESCO", a dit Mbagnick Ndiaye.



L’île de Saint-Louis a été classée patrimoine mondiale de l’UNESCO en 2000. "Depuis, l’organisme international effectue régulièrement des missions de contrôle pour voir si ce pourquoi l’île a été classée est en train d’être respecté", a indiqué le ministre.



Alors, a-t-il poursuivi, "nous n’allons pas attendre que Saint-Louis soit déclassé pour réagir". Le conseil interministériel va demander au gouverneur de la ville de prendre un arrêté stoppant l’ensemble des constructions et aménagements sur ce patrimoine classé, a informé le ministre de la Culture.



Il indique qu’un recensement du patrimoine privé et administratif sera effectué. Ainsi, une commission se rendra à Saint-Louis au mois de mars prochain pour vérifier si les actions prises sont en train d’être exécutées.



Lors du conseil des ministres tenu à Saint-Louis, le chef de l’Etat, Macky Sall, avait mis un milliard sur la table pour réfectionner la gouvernance et la mosquée du Nord, a rappelé Mbagnick Ndiaye.



Prenant part à la rencontre, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a donné les assurances de sa municipalité de "faire de son mieux pour accompagner les mesures sorties du conseil interministériel". Il a également invité les Saint-Louisiens à s’approprier les mesures prises pour aider l’Etat à atteindre son objectif. "Le label Saint-Louis est à préserver. Le tourisme dans cette veille enregistre 45.000 touristes", a soutenu Mansour Faye.