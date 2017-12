+++De l’envoyée spéciale de l’APS : Fatou Kiné Sène+++



Louga, 23 déc (APS) – Les professeurs Hamady Bocoum et Ibrahima Wane ont appelé, samedi à Louga, en marge de la 10e édition du festival national des arts et cultures (Fesnac), à subordonner l’offre touristique à la demande culturelle.



Selon Hamady Bocoum, directeur général du Musée des civilisations noires, "les sites et monuments culturels dont certains sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont des produits d’appel importants pour le tourisme".



M. Bocoum qui intervenait lors du colloque du Fesnac sur "la culture et l’émergence des territoires" a fait remarquer que "le tourisme est moribond malgré les efforts de l’Etat, nous avons un tourisme saisonnier".



Le directeur général du Musée des civilisations noires propose des circuits touristiques à travers les sites du patrimoine matériel du Sénégal à offrir aux tours opérators.



"Ce sera un circuit de découverte de Dakar et ses régions allant de la géologie de la presqu’île du Cap-vert vers les Aéropostales à Saint-Louis en passant par les pays Bassari, le kankourang à Ziguinchor et Mbour, et aussi l’île Carabane, le Delta du Saloum, etc.", a-t-il expliqué.



Pour M. Bocoum, les acteurs, les élus locaux et l’administration doivent y travailler.



Le professeur Ibrahima Wane de la faculté de Lettres et Sciences humaines de l’UCAD a lui appelé à "réveiller" le patrimoine immatériel comme les "fanals", les "kassak", etc.



"Il faut mettre en valeur les figures incarnant le patrimoine immatériel comme Kocc Barma, Samba Diabaré Samb, etc.", a-t-il souligné.



Mais Ibrahima Wane a également insisté sur "la transmission de ce savoir".



Pour sa part, le gouverneur de Louga, Alioune Badara Mbengue a invité les détenteurs du savoir traditionnel à "écrire pour facilité cette transmission du savoir".