Dakar, 14 jan (APS) - Le ministère de la Culture et de la Communication a remis samedi un lot de matériels et d’équipements d’une valeur estimée à plus de 140 millions de francs CFA, à onze centres culturels régionaux et aux centres d’interprétation de Toubacouta et de Bandafassi.

"La cérémonie de ce jour consiste à remettre du mobilier de bureau (photocopieuses, scanner), 100 chaises à chacune des régions et deux caméras pour Thiès et Fatick’’, a détaillé le secrétaire général du ministère de la Culture, Birane Niang.

Il a ajouté qu’il y a aussi du "mobilier scolaire pour l’Ecole nationale des arts, du mobilier de bibliothèque et des livres pour les centres de lecture et d’animation culturelle(CLAC)’’.

Il a invité les directeurs des centres culturels régionaux à ‘’faire un bon usage de ce matériel d’une valeur de 140 700 000 F CFA, qui vient s’ajouter aux matériels d’un montant global de 268 685 180 F CFA déjà remis le 23 juin 2016’’.

Il a précisé que "la remise de matériels et d’équipements entre dans le cadre du processus qui va mettre les directeurs des centres culturels dans de bonnes conditions’’.

"Pour répondre à l’appel du président de la République, le budget de 2017 portera une attention particulière sur la réalisation d’infrastructures culturelles dans les régions ’’, a souligné M. Niang.

Les régions bénéficiaires de ce lot de matériels et d’équipements sont : Tambacouda, Kaffrine, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Ziguinchor, Fatick, Matam, Kaolack, Louga et Thiès.