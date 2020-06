Dakar, 17 juin (APS) - Le rappeur sénégalais Faada Freddy, du groupe Daara J Family, est l’artiste invité du nouveau clip de l’artiste martiniquais Victor O, tiré du dernier album de ce dernier et tourné au Sénégal et en Martinique.

‘’Hello la famille !!!?????? Good News !!!!!!!! je vous présente le nouveau clip de Victor O, ‘Love will come’, en duo avec Faada Freddy. Tourné au Sénégal et en Martinique. Et L’amour viendra… Music’tilldavictory !!’’ lit-on sur la page Facebook de Faada Freddy.