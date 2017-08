Louga, 18 août (APS) - Une formation en marketing et management à l’intention d’une vingtaine de membres du Festival international de folklore et percussions (FESPOP) a pris fin ce vendredi à Louga , a constaté l’APS.



A cette occasion, le directeur du FESPOP, Babacar Sarr, a remercié les autorités de l’UFR CRAC de l’UGB de Saint-Louis pour "leur disponibilité et leur diligence" à donner suite à cette requête de son association d’organiser cet atelier financé par Africalia, le partenaire stratégique du festival.



Cette formation de trois jours s’est déroulée au siège du FESPOP.



"Cet atelier a permis aux membres du FESPOP également responsables d’autres structures culturelles de renforcer leurs capacités dans les différents thèmes abordés", a dit M. Sarr.



Il a invité les responsables de l’Unité de formation et de recherches civilisation recherche Art et Culture (UFR CRAC) à "ne pas hésiter à faire des critiques objectives pour la marche" de l’association.



"Vous êtes les bienvenus au FESPOP et vos critiques ou suggestions pour sa bonne marche sont attendues", a dit le directeur du FESPOP qui salue l’esprit de management "d’abord humain avant d’être technique" fait par les animateurs durant cet atelier.



La directrice du centre culturel régional Aby Faye a mis en exergue la volonté du FESPOP de multiplier les formations pour ses membres afin de leur permettre d’acquérir plus de compétences dans leur domaine d’évolution.