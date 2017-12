Louga, 24 déc (APS) – La région de Fatick a remporté, samedi soir, le Grand prix Douta Seck de la 10 e édition du Festival national des arts et culture (FESNAC) clôturée à Louga, a constaté l’APS.

Les acteurs culturels de Fatick ont reçu des mains du ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly la récompense composée d’une sculpture en bronze de Baobab et d’une enveloppe de deux millions de francs CFA.



Fatick succède ainsi à la région de Ziguinchor qui avait remporté le prix l’année dernière lors de la 9e édition qui s’était déroulée à Kolda.



La directrice du centre culturel régional de Fatick, Ngakane Gningue, très émue, se dit "contente d’avoir donné à la région le grand prix Douta Seck".



Elle a par ailleurs félicité les artistes de sa région pour cette "performance" et "distinction" et promis de plus revenir en arrière.



"Fatick a toujours participé au Fesnac et ce n’est qu’en 2016 qu’elle a remporté un prix en danse et cette année elle s’adjuge le Grand prix, c’est une fierté d’avoir représenté dignement la région", a souligné la directrice.



Les artistes de Fatick, en liesse à l’annonce des résultats, ont fêté leur couronnement.



Ils ont aussi remporté le premier prix en musique et le deuxième prix en danse, selon le comédien Ibrahima Mbaye membre du jury Théâtre.



"Nous avons remarqué cette année que les harmonies ont été à la hauteur, nous avons assisté à de belles mélodies et les rythmiques n’étaient pas en reste, dans son ensemble, il y a une avancée notoire", analyse Jean Benoit Bakhoum, un des membres du jury musique.



Pour la catégorie théâtre, la région de Ziguinchor prend la première place en plus du prix d’encouragement en musique. Tandis que Diourbel rafle la première place en danse.



Des prix d’encouragement ont été remis aux artistes ainsi que des prix spéciaux.



La présidente du jury théâtre, Assy Dieng Ba, qui s’est exprimé au nom des autres jurys a félicité toutes les délégations qui ont participé à cette édition.



"Vous êtes tous méritants, tous gagnants, pleins de talent, finalement vous êtes tous des gagnants pour le Sénégal", a-t-elle lancé au public.



Les lauréats des premiers prix dans les différentes catégories reçoivent une enveloppe d’un million de francs CFA, les deuxièmes prix sept-cent cinquante mille francs CFA et les troisièmes prix ont chacun cinq cent mille francs CFA.



Selon le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, deux régions sont en concurrence pour organiser le prochain Fesnac et leurs propositions vont, dit-il, "être étudiées selon les cahiers de charge".



Voici le palmarès :

Prix jeune talent : Kaoloack

Prix de la diversité culturelle de 2 millions de francs CFA offert par l’OIF : Saint-Louis :

Prix d’interprétation féminine (théâtre) : Madjiguène Sow (Louga)

Prix d’interprétation masculine (théâtre) : Kalidou Diallo (Tambacounda)

Prix d’encouragement : Matam, Kaffrine, Kédougou, Sédhiou, Kolda et Thiès.

Théâtre :

1e prix : Ziguinchor

2e prix : Dakar et Saint-Louis

Danse :

1er prix : Diourbel

2e prix : Fatick

3e prix : Louga



Musique :

1er prix : Fatick

2e prix : Dakar

3e prix : Tambacounda