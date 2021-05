Dakar, 28 mai (APS) - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, va présider, samedi, à Toubacoucata, dans la région de Fatick (Centre), la cérémonie officielle d’ouverture de la 5ème édition du Festival transfrontalier Niumi Badiya, indique un communiqué transmis à l’APS.

Cet événement culturel prévu du 28 au 30 mai dans la capitale du Niombato a pour objectif ’’de contribuer au renforcement des liens naturels et socio-professionnels entre la Gambie et le Sénégal, au bénéfice des populations, des acteurs et des institutions des deux pays’’, indique la même source.

Elle souligne que ce festival devrait participer au développement économique à travers l’opérationnalisation de la grappe Tourisme-industries culturelles, artisanat-environnement (TICAE).

’’Ecotourisme : l’émergence des terroirs’’ et ’’l’apport du cousinage à plaisanterie dans la construction de la Nation et de l’intégration’’ sont les thèmes de cette édition.

Le festival sera marqué par une exposition sur le patrimoine des îles du Saloum et de la Gambie, des plateaux artistiques, un forum avec plusieurs communications et un carnaval des pirogues entre autres.



