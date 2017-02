Dakar, 2 fév (APS) – Les lauréats du Grand Prix du président de la République pour les Arts et les Lettres, pour l’année 2017, seront désignés "d’ici la fin du mois de février", a annoncé le directeur des Arts, Abdoulaye Koundoul.



Dans ce cadre, "quelques innovations" sont prévues pour cette édition, la première depuis 2012, a-t-il indiqué dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS).

"C’est une relance qui vient avec quelques innovations. Jusqu’en 2012, le grand jury déterminait le secteur à primer. Pour les arts, il y a, en jeu, deux grands prix pour sept secteurs : arts visuels, danse, théâtre/conte, musique, cultures urbaines, cinéma/audiovisuel, mode/stylisme", a-t-il expliqué.

Un jury sectoriel, composé de professionnels reconnus, est constitué, pour retenir un nominé pour le Grand Prix et un autre pour un prix d’encouragement, a ajouté M. Koundoul.

Il a relevé que les deux lauréats du Grand Prix (Arts et Lettres) recevront chacun une récompense de dix millions de francs CFA, tandis que le prix d’encouragement est doté d’une enveloppe de deux millions.

Le directeur des Arts a affirmé qu’avant la fin du mois de février, il reviendra au grand jury de procéder au choix final.

Initialement prévu le 31 janvier dernier, le dernier délai de dépôt des candidatures a été repoussé de quinze jours.

"Nous avons estimé que le nombre de candidatures était fable et qu’il fallait informer davantage. Nous avons donc reporté de quinze jours le délai pour recevoir encore plus de dossiers. Aujourd’hui, nous en sommes à une vingtaine de dossiers, compte non tenu des candidatures déposées dans les régions", a-t-il dit.

Le concours, a rappelé Abdoulaye Koundoul, s’adresse à "tous les créateurs ou interprètes sénégalais, résidant ou non sur le territoire national".

"D’ici fin février, a-t-il indiqué, nous aurons bouclé la première phase, qui sera peut-être couplée avec la rentrée culturelle 2017".