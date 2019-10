Dakar, 19 oct (APS) – La République populaire de Chine a fêté ses 70 ans avec un spectacle de danse, de chant et d’acrobaties donné par la troupe Hangzhou, vendredi soir, au Grand Théâtre de Dakar, devant un public nombreux.

Le Sénégal était représenté à cette soirée festive par la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, et le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Birane Niang.



‘’On a, ce soir, une autre facette de la riche culture chinoise, à travers le spectacle donné par la troupe Hangzhou. C’est une fois de plus le signe de l’excellence de la multiforme coopération sino-sénégalaise’’, a souligné M. Niang.



Selon lui, cette fête a eu un ‘’caractère exceptionnel’’, car elle s’est déroulée après le vernissage de l’exposition ‘’L’émergence de la campagne chinoise à travers le développement’’, au Musée des civilisations noires.



Birane Niang a rappelé la contribution chinoise à la construction de nombreuses infrastructures culturelles sénégalaises, dont le Grand Théâtre et le Musée des civilisations noires, qui ont été offerts ‘’généreusement‘’ par la Chine au Sénégal.

‘’Le dialogue culturel a cette capacité de rapprocher les peuples et de renforcer leur amitié, dans le respect mutuel de leurs différences’’, a-t-il ajouté, laissant entendre que c’est le cas entre la Chine et le Sénégal. ‘’La coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine, assurée par nos deux présidents, Macky Sall et Xi Jinping, s’inscrit dans cette dynamique d’un lendemain radieux de nos relations économiques et culturelles.’’



L’ambassadeur de la Chine au Sénégal, Zhang Xun, estime que la coprésidence sino-sénégalaise du forum sino-africain a ouvert de nouvelles perspectives aux relations entretenues par Dakar et Pékin.



Il souhaite que ‘’la confiance mutuelle entre les deux peuples’’ continue à se renforcer.



‘’Le peuple chinois (…) s’est débarrassé de la pauvreté’’ et est devenu ‘’la deuxième économie mondiale’’, a rappelé Zhang Xun.



Selon Aminata Touré, le spectacle donné est la preuve de la culture et du savoir-faire chinois. ‘’Ce spectacle qui allie culture moderne et culture traditionnelle (…) montre que la Chine n’est pas seulement une puissance économique, mais c’est aussi un pays de culture et de traditions’’, a-t-elle dit.