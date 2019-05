Dakar, 13 mai (APS) - L’Harmattan Sénégal organise une journée d’hommage au défunt professeur Amady Aly Dieng (1932-2015), mercredi, à 15 heures, dans ses locaux, autour de la problématique de l’économie du livre, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Plusieurs intervenants sont attendus à cette rencontre, parmi lesquels les historiens Babacar Diop dit Buuba et Abdarahmane Ngaïdé, et les philosophe Alpha Amadou Sy et le professeur Thierno Diop.

Le bibliothécaire Malamine Diouf de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis prendra également part à cette cérémonie prévue à la salle de conférence portant le nom du défunt universitaire et économiste.

Le professeur Amady Aly Dieng, auteur de plusieurs livres sur des questions relevant des sciences économiques et sociales, fut le président de la Fédération des étudiants de l’Afrique noire en France (FEANF).

Au-delà de ses activités universitaires, il s’était surtout fait remarquer par ses notes de lecture très fouillées paraissant régulièrement dans les médias ainsi que par ses nombreuses interventions lors de rencontres publiques.