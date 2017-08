Dakar, 21 août (APS) - Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, a reçu lundi en audience les artistes sénégalais médaillés des huitièmes Jeux de la Francophonie, qui ont eu lieu en juillet dernier (21-30) à Abidjan, des joutes sportives et culturelles au cours desquelles les lauréats du Sénégal se sont selon lui illustrés par la qualité de leur participation.



"Je tiens, au nom des plus hautes autorités, en mon nom propre et au nom de tout le ministère, à vous adresser mes vives félicitations pour cette participation de qualité", a dit M. Ndiaye au cours d’une audience qu’il a accordée aux artistes sénégalais médaillés de ces Jeux.



Il dit associer à ces félicitations "tous les autres artistes" qui "ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour honorer notre pays", même s’ils n’ont "pas eu de médailles".



Mbagnick Ndiaye estime que "les efforts déployés en termes de moyens financiers, humains et logistiques par les autorités n’ont pas été complètement vains", compte tenu des médailles ramenées d’Abidjan.



"Je voudrais également confondre dans les félicitations nos amis sportifs, car il s’agissait d’une seule délégation du Sénégal", a souligné le ministre.



Le porte-parole des artistes, le peintre Mbaye Babacar Diouf, médaillé d’argent aux Jeux de la Francophonie, a tenu à remercier les autorités pour l’encadrement, le soutien et les conseils dont ont bénéficié les participants sénégalais durant tout leur séjour dans la capitale économique ivoirienne.



"L’équipe de la direction de la Francophonie nous a beaucoup aidés pour que notre participation soit des meilleures, on aurait souhaité faire mieux", a dit l’artiste-plasticien.



Daniel Gomes, l’encadreur de la chanteuse Moona (médaillée d’argent pour la chanson), a lui aussi salué "tous les efforts qui ont été faits pour un meilleur accompagnement des artistes et encadreurs".



M. Gomes a évoqué "la cohésion des participants", ainsi que "l’expérience personnelle renforcée". Il a recommandé la prise en compte de nouvelles disciplines par le Sénégal, notamment dans le domaine des marionnettes géantes.



Massamba Guèye, conseiller culturel du président de la République, s’est pour sa part félicité de "la solidarité constatée dans le groupe, une force du Sénégal durant ces Jeux d’Abidjan".



Le ministre de la Culture et de la Communication a dit qu’"il nous appartient tous d’œuvrer pour relever le niveau de l’ensemble des disciplines culturelles et de la création, afin que (…) les distinctions obtenues ne soient pas les dernières".



"Nous allons étudier les voies et moyens pour détecter des jeunes prometteurs et les encadrer sur le long terme", a promis Mbagnick Ndiaye.



Le Sénégal est revenu des Jeux de la Francophonie d’Abidjan avec trois médailles dans les disciplines culturelles. Mohamed Mbougar Sarr a obtenu une médaille de bronze en littérature, le plasticien Mbaye Babacar Diouf a eu une médaille d’argent dans sa catégorie. Une autre médaille d’argent est allée à la chanteuse Moona.



Avec 27 médailles au total, le Sénégal s’est classé quatrième sur les 53 pays ayant pris part aux huitièmes Jeux de la Francophonie. Il est le deuxième pays africain le plus médaillé après le Maroc.