Dakar, 4 juin (APS) – Le chef de l’Etat, Macky Sall, a décidé d’octroyer un appui de trois milliards de francs CFA au secteur des arts et de la culture compte tenu de l’ajournement de certaines activités majeures de l’agenda culturel national.

‘’Le chef de l’Etat a décidé compte tenu de l’ajournement de certaines activités majeures de l’Agenda culturel national de la mise en place d’un appui spécifique de 3 milliards affecté au secteur des Arts et de la culture’’, rapporte le communiqué du conseil des ministres transmis mercredi.



Le président de la République a par ailleurs demandé aux ministres de la Culture et de la Communication et à son collègue des Finances ‘’d’accélérer la mise à disposition des soutiens de l’Etat aux professionnels des Arts et de la Culture’’.