Dakar, 18 oct (APS) - Le musicien sénégalais Ismaël Lô, qui donnera un concert samedi prochain (20h 30) à l’Institut français de Dakar, a déclaré mercredi que cet événement sera "un moment de retrouvailles" et "une façon de renouveler (ses) sentiments" pour ses fans qui ne le voient pas très souvent se produire au Sénégal.

"Ce concert sera un moment de retrouvailles avec des amis fidèles à ma musique, des inconditionnels d’Ismaël Lô. Il y a cet avantage parce qu’on me colle l’étiquette de ne jamais jouer, ou de jouer rarement au Sénégal", a-t-il dit dans un entretien exclusif à l’Agence de Presse sénégalaise.

"C’est aussi une façon de renouveler mes sentiments, a-t-il ajouté. Il y en a même qui me demandent si j’ai arrêté. Je dis que je n’ai pourtant pas arrêté la musique. C’est peut-être parce que je ne communique pas. A part certains qu’on met sur l’Internet, on ne sait pas ce que je fais."

"Le problème, c’est que je ne communique pas beaucoup sur mes sorties, a-t-il reconnu. Beaucoup pensent que je privilégie l’autre côté du continent. On peut me reprocher de ne pas organiser les choses moi-même, un événement à Dakar. C’est une grande faute de ma part et je cherche à y remédier."

A la question de savoir à quoi le public devrait-il s’attendre samedi, il dit ne "jamais" porter un concert "comme un événement pesant", avant d’ajouter : "Je le prends normalement. Les chansons sont là, et je ne peux pas jouer autre que des chansons".

"Les gens ne vont pas venir me voir en concert et me voir mettre une blouse de médecin, de mécanicien, etc. Je ne porte jamais un concert comme un fardeau’’, sinon, cela "me stresse’’ et "me conditionne. Pendant un concert, j’essaie d’égayer mon public, d’être en communion avec lui, en donnant le meilleur de moi-même."

Sur le contenu, "on ne peut pas communiquer, parce que je ne porte pas le concert comme un fardeau", a-t-il insisté, relevant, en répondant à une question sur d’éventuelles nouvelles chansons, qu’il ne se rappelle pas avoir joué un morceau avant de l’avoir sorti sur disque.

"Il y aura peut-être des improvisations, des chansons qu’on va jouer différemment, des choses qu’on va ajouter, etc. On jouera des chansons d’Ismaël Lô", a-t-il promis.

